Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis localizou nesta segunda-feira (20) o corpo do menino Yuri Lima, de apenas 11 anos, que morreu afogado no Rio Itiquira no final da tarde de domingo (19).

O corpo foi localizado na parte do rio que passa aos fundos de uma oficina, segundo o BO.

Uma guarnição da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec estiveram no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.