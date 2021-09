Boxeadora mexicana morre após nocaute no ringue

O esporte está de luto nesta sexta-feira (3). A lutadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata, de apenas 18 anos, morreu cinco dias após sofrer um nocaute e convulsionar dentro do ringue, em Montreal, no Canadá. A informação foi confirmada pela produção do evento.

Em comunicado, o grupo Yvon Michel, responsável pela luta, lamentou o falecimento da atleta. “Com grande tristeza e tormento soubemos, por meio de um representante de sua família, que Jeanette Zacarías Zapata faleceu esta tarde”.

Jeanette estreou no boxe profissional em 2018, mas a luta no Canadá foi sua primeira no exterior. Ela enfrentou a canadense Marie Pier Houle. Nos segundos finais do quarto round, Marie acertou vários golpes diretos no rosto da mexicana e venceu por nocaute técnico

“O boxe traz muitos riscos e perigos. Este é o nosso trabalho, a nossa paixão. Nunca faz parte dos meus planos ter a intenção de ferir gravemente um adversário”, disse a canadense após a luta.