BR-364 interditada nesta quinta-feira para detonação de rocha

A BR-364 será totalmente interditada nesta quinta-feira (23), às 13h30, para atividade de detonação de rochas na região do km 568, em Nobres. Este é o segundo bloqueio de tráfego realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Concessionária Rota do Oeste esta semana. Na última terça-feira (21), houve um fechamento da pista na região pelo mesmo motivo.

A ação atende ao pedido da empresa Britamix Industria e Comercio de Calcário e Brita feito à PRF. Segundo a Polícia, o bloqueio da pista é adotado como medida de segurança, já que a operação de detonação de rocha causa poeira intensa, dificultando a visibilidade dos condutores. A via será liberada para tráfego assim que as condições forem favoráveis.

Tráfego atualizado – Os interessados em obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego devem entrar em contato com a Concessionária Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.