Bruno de Castro lança pré-candidatura à presidência da OAB/Rondonópolis

Nesta sexta-feira (17), o advogado Bruno de Castro, pré-candidato a presidência da subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu o apoio formal da vice presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, que é também pré-candidata a presidente da OAB estadual.

Gisela Cardoso esteve em Rondonópolis, onde participou de um almoço com apoiadores de Bruno de Castro e discutiu ações conjuntas que podem ser tomadas visando melhorar as condições de trabalho dos advogados no município.

Bruno de Castro disse que decidiu lançar sua pré-candidatura para poder contribuir mais com a advocacia regional e de Mato Grosso. Ele atua há nove anos na área, foi presidente da comissão do Jovem Advogado, da comissão Direito Penal da subseção de Rondonópolis e hoje atua também como conselheiro estadual da OAB-MT.

“A ideia é vir com este espírito de poder contribuir pelos próximos três anos, em prol da advocacia, na defesa de prerrogativas e a representatividade da subseção de Rondonópolis. Nós queremos formar uma chapa com pessoas que tenham este mesmo espírito e de áreas diferentes, além de integrantes com um pouco mais de advocacia para trazer a experiência e sabedoria para as nossas decisões”, comentou.

A pré-candidata Gisela Cardoso acredita em uma classe de advogados mais fortalecida e valorizada, e por conta destes desafios, ela colocou seu nome como pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT).

“Hoje eu entendo que me encontro preparada para assumir este desafio, estou nos quadros da OAB como diretora a aproximadamente a seis anos, então acreditamos que podemos fazer com que nossa classe possa ser cada vez mais forte e cada vez mais valorizada”, disse.

APOIO LOCAL

O atual presidente da subseção de Rondonópolis, Stalyn Paniago, também prestigiou o encontro. Ele destaca que em um projeto de sucessão institucional alguns pontos devem ser prioritários, como a responsabilidade, comprometimento e a competência profissional para gerir a OAB e a zelar pelos interesses e prerrogativas profissionais dos advogados e advogadas.

“O advogado Bruno de Castro aqui em Rondonópolis reúne todos estes predicados, um profissional com experiência, com participação na Ordem, um advogado que conhece o sistema e principalmente que conhece as dificuldades, e que tem força, gás e disposição a representar a advocacia rondonopolitana”, finalizou.

Os registros das chapas serão no dia 4 de outubro e a eleição está prevista para a segunda quinzena de novembro, para um mandato de três anos à frente da presidência da Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e das 29 subseções espalhadas por todo Mato Grosso.