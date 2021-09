Cachorro é filmado sentado em mesa de bar aguardando ser servido

Imagina chegar em um bar e ‘dar de cara’ com um cachorro sentado no banco à espera de atendimento. A cena foi registrada na cidade de Krasnodar, na Rússia e viralizou.

Sabemos que os pets adoram ser paparicados, mas esse foi além e decidiu ir a um barzinho para ser servido pelo garçom. No vídeo, o ‘doguinho’ aparece sentado à mesa com as patinhas apoiadas no tampo e acompanhado de duas taças de champanhe. Será que a segunda ‘pessoa’ deu bolo?

Claro que quem o colocou nessa situação estava o filmando e o peludinho não se moveu a nenhum momento do lugar só observando a movimentação do dono.

É…parece que na vida canina também acontecem ‘furadas’.

Veja o vídeo: