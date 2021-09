Cachorro morre após voo entre SP e RJ e dona culpa companhia aérea

Um filhote de Golden Retriever morreu na última terça-feira (14) após embarcar em um voo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. A dona do cachorro, Gabriela Duque Rasseli, relatou o caso em suas redes sociais e culpou a companhia aérea pela morte do animal. “A Latam assassinou meu cachorro”, escreveu.

A postagem feita pela tutora neste sábado (18) teve mais de 455 mil curtidas e rendeu 49 mil comentários de pessoas que também ficaram indignadas com o que aconteceu. De acordo com Gabriela, a companhia deixou o cachorro no calor, e quando ela o encontrou já estava quase morto.

“Eu e minha família estamos devastados. Não tem nada que alivie os nossos corações”, lamentou Gabriela na publicação. Em seguida, ela pediu justiça e disse que a Latam precisa se responsabilizar pelo ocorrido.

Procurados pelo R7, a Latam afirmou que “a informação de assassinato não é verídica”. A empresa esclarece, ainda, que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.

Além disso, disse, em nota, que o pet foi acompanhado de acordo com os mais rígidos protocolos de segurança, aguardando em ambiente refrigerado até a entrada na aeronave e permanecendo hidratado ao longo do trajeto.

A Latam ainda fez uma postagem em suas redes sociais relatando que eles seguiram todos os procedimentos de acordo com o regulamento de animais vivos da IATA (código aeroportuário). Na postagem, acrescentaram um link sobre como realizam o procedimento de transporte de animais. E esclareceram, ainda, que “a saúde e a integridade física de animais são valores inegociáveis para a Latam”.