Cadela grávida fica gravemente ferida após tentar fugir do barulho de fogos em Guiratinga

Uma cadela grávida, chamada Kiara, ficou gravemente ferida e teve parte da pele arrancada após ficar presa em uma grade que divide a área e o quintal do lar em que mora. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (15), na cidade de Guiratinga (MT) durante a comemoração da anulação do processo de cassação do agora prefeito em definitivo Valdecir Barga Rosa. O animal foi socorrido e teve que passar por cirurgia.

Conforme informações da dona da cadela, Kiara se assustou com o barulho dos fogos de artifícios e tentou se esconder. Ao tentar pular a grade, a cadela ficou pendurada e teve ferimentos graves. Essa não é primeira vez que Kiara se machuca devido ao barulho dos fogos. Em uma outra data, o animal machucou uma das patas tentando se esconder do barulho.

Vídeos mostrando a situação do animal circulam pelas redes sociais e causam indignação de parte da população guiratinguense. Membros do grupo de ‘Proteção dos Animais’ da cidade entraram em contato com a equipe de reportagem do portal AGORA MT para fazer a denúncia.

Acontece que existe uma lei n° 1.597/2020 de 7 de dezembro de 2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Guiratinga (MT) que proíbe o comércio, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios sonoros na cidade.

Mesmo diante do documento, a lei segue sendo descumprida.