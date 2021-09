Câmara aprova 13º salário para vereadores de Rondonópolis

Foi aprovado ontem (01), na Câmara Municipal de Rondonópolis, o Projeto Resolução que institui o pagamento do 13º salário para os vereadores da Casa. A resolução tem efeito retroativo ao mês de janeiro de 2021.

Em conversa com o AGORAMT, o presidente da Casa, Roni Magnani, afirmou que já há um entendimento desde 2019 do Tribuna de Contas para o pagamento do 13º e que poderia ser instituído via administrativa, porém, ele decidiu colocar em votação para dar mais transparência ao fato.

Ele afirmou inclusive que poderia ser responsabilizado caso não concedesse o direito.

Ele afirmou ainda que todos os vereadores votaram favoráveis a propositura.

O Projeto entrou em Regime de Urgência, mas já estava na Casa. Os vereadores recebem um salário de R$10 mil e mais R$10 de verba indenizatória, porém a verba não entra na somatória do 13º.