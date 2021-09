Câmara mantém comprovante apenas para locais com mais de 300 pessoas

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou hoje (01) o projeto de autoria da Comissão de Saúde que regulamenta as restrições relacionadas à Covid-19, alterando o decreto que havia sido editado pela Prefeitura na última sexta-feira. A nova regra mantém a exigência da apresentação do comprovante de vacinação, mas apenas para o ingresso em estabelecimentos com capacidade para mais de 300 pessoas.

O projeto foi aprovado com 16 vereadores votos favoráveis e apenas três contrários. Ele segue agora para o Executivo que pode sancioná-lo ou vetar. O prefeito tem 15 dias de prazo para decidir e, se optar pelo veto, o projeto volta para análise dos vereadores que podem manter ou não a decisão. Até lá ficam mantidas as exigências do decreto já em vigor.

Ao defender a aprovação do projeto, a vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde, lembrou que o texto foi elaborado após uma discussão com representantes de vários setores e tem o apoio da principais entidades empresariais e de trabalhadores.

A vereadora disse que espera que o prefeito sancione o projeto rapidamente, pondo fim a polêmica gerada pela exigência. “Conseguimos construir um consenso com a sociedade”, afirmou.

O vereador Reginaldo Santos (SD), que é líder do prefeito e um dos signatários do projeto, considerou que a decisão da Câmara foi a mais acertada. Segundo ele, a maioria dos vereadores não concorda com a obrigatoriedade, mas a medida segue orientações de profissionais da saúde e também uma nota emitida pelo Ministério Público.

“Dentro do possível esta foi a melhor solução. Com este projeto vamos garantir os direitos de quem ainda não se vacinou, mas manteremos o rigor em eventos e estabelecimentos onde pode ter aglomeração e o risco de contaminação é maior”, avaliou.