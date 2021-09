Câmara vai ouvir sociedade sobre projeto que muda cobrança do IPTU

A Câmara Municipal de Rondonópolis vai realizar amanhã (14), a partir das 08 horas, uma reunião com representantes da sociedade e da Secretaria Municipal de Receita pra discutir o projeto nº 394/21, que altera a planta de valores e as alíquotas de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A reunião foi proposta pelos vereadores Reginaldo Santos (SD), Marildes Ferreira (PSB) e Kalynka Meireles (Republicanos) e foi autorizada pelo presidente da Câmara, Roni Magnani (SD). São esperados representantes de entidades empresariais, como a ACIR e a CDL, e também de entidades ligadas a trabalhadores como a Uramb, Unisal e sindicatos.

“A exemplo do que fizemos com a questão do comprovante de vacinação, queremos ouvir a sociedade, esclarecer as dúvidas e colher sugestões”, disse Reginaldo Santos.

“É um assunto polêmico. Na maioria das vezes o cidadão se posiciona contra sem mesmo conhecer a proposta, mas precisamos fazer esse debate”, ressaltou.

CALENDÁRIO

Esta é a segunda tentativa da Prefeitura de Rondonópolis de aprovar mudanças na cobrança do IPTU. No primeiro semestre um projeto semelhante acabou sendo retirado da pauta por causa da resistência dos vereadores.

O último ajuste na tabela de valores e nas alíquotas do IPTU ocorreu há quase dez anos e segundo a Prefeitura o projeto atual visa corrigir injustiças e melhorar a arrecadação deste tributo – uma das principais fontes da receita municipal.

“Estamos avaliando o projeto e, num primeiro momento, posso dizer que ele não vai impactar as pessoas de baixa renda. Vai aumentar um pouco a cobrança sobre terrenos localizados em áreas consideradas de alto padrão”, diz Reginaldo.

Conforme o regimento interno e também a Lei Orgânica do Município, para ser aprovado o projeto precisa ter pelo menos 14 votos favoráveis em duas votações.

Além disso, a cobrança exige o cumprimento do ‘princípio da noventena’, ou seja, para que as mudanças entrem em vigor no ano que vem é necessário que o projeto seja aprovado pelo menos 90 dias antes – prazo que vence no final deste mês.