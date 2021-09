Campanha ‘Brinquedo BOM’ recebe doação do projeto ‘Faça uma Criança Feliz’

Representantes do projeto ‘Faça Uma Criança Feliz’ doaram alguns brinquedos na manhã desta quarta-feira (15) para a campanha do Corpo de Bombeiros Militar, ‘Brinquedo BOM/2021’, em Rondonópolis (MT).

A campanha ocorre em todo o Estado e visa arrecadar brinquedos para doação para crianças em escolas e entidades filantrópicas.

Com o slogan “Doe brinquedos e ganhe sorrisos”, a campanha ocorre em duas fases, a primeira de arrecadação e posteriormente de distribuição dos brinquedos. Todas unidades dos bombeiros em Mato Grosso já estão recebendo os brinquedos até 7 de outubro.

As doações podem ser de brinquedos novos, seminovos ou usados em bom estado de conservação. As distribuições ocorrerão durante uma solenidade em cada unidade Bombeiro Militar no dia 8 de outubro.

Com a ação, o Corpo de Bombeiro Militar visa estimular que as crianças também exerçam o direito de brincar.