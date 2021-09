Carreta carregada de gado tomba em rodovia e motorista fica preso em cabine

Uma carreta carregada com 35 cabeças de gado tombou na tarde desta terça-feira (28) na MT-358, entre Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis-MT. O motorista do veículo ficou ferido e preso na cabine do veículo.

Segundo informações do sargento Gil da Polícia Militar, o condutor de uma caminhonete (ainda não identificado) teria realizado uma ultrapassagem perigosa e ‘fechou’ o motorista da carreta. “Para não provocar um acidente ainda maior, ele [motorista] ‘jogou’ a carreta para fora da pista. Com isso, o veículo tomou na ribanceira”, relata o policial.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o motorista, que ficou com o braço preso em uma estrutura da cabine do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Tangará da Serra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os animais foram retirados da carreta e colocados em um pasto ao lado do local onde aconteceu o acidente.