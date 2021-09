Carreta carregada de milho tomba na MT-130 e motorista é socorrido

Uma carreta carregada de milho tombou na manhã desta quinta-feira (16) no km 108 da MT-130, entre Primavera do Leste e Poxoréu.

O motorista teve algumas escoriações e foi socorrido pela viatura de atendimento da concessionária que administra a rodovia para a UPA de Primavera.

Segundo informações do policial militar que atendeu a ocorrência, as causas do tombamento podem estar ligadas à velocidade acima do permitido na rodovia.

Segundo informações dos 3° Sargento Duarte da Polícia Militar Rodoviária, o tombamento ocorreu por volta das 11h.