Carro capota e motociclista tem fratura exposta em acidente no Parque São Jorge

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (27) entre um carro HB20 e uma motocicleta no bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis-MT. Duas pessoas foram socorridas pelo Samu, uma delas com fratura exposta.

Segundo informações, a condutora do carro seguia pela rua Dois, enquanto o condutor da motocicleta seguia pela rua Onze e acabou invadindo a preferencial.

A moto bateu na porta traseira do veículo e com o impacto, a condutora perdeu o controle, bateu no muro de uma casa e acabou capotando. Ela foi levada a UPA com fortes dores no peito devido ao acionamento do airbag.

O motociclista de 31 anos teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado ao Hospital Regional.