Rondonópolis muda regra sobre carteira de vacinação e limita público em eventos

A carteira de vacinação contra a Covid-19 não será mais exigida em todos os estabelecimentos comerciais de Rondonópolis, mas continuará sendo necessária para ingresso nos locais com mais de 300 pessoas. A medida faz parte das deliberações tomadas hoje (22) pelo Comitê Gestor de Crise e será oficializada num decreto com publicação prevista ainda para esta quarta-feira.

A mudança na exigência da carteira de vacinação estava prevista no projeto da vereadora Marildes Ferreira (PSB) aprovado por unanimidade na Câmara e vetado pelo prefeito.

A alteração atende principalmente os pequenos comerciantes, que se queixavam de dificuldades para cumprir a exigência.

“O prefeito decidiu aproveitar parcialmente o nosso projeto. Esta era uma situação que precisa ser resolvida e acredito que a mudança é positiva”, disse a vereadora que também preside a Comissão de Saúde da Câmara.

Outra mudança envolve a promoção de shows e eventos. A norma anterior autorizava a realização com até 30% da capacidade máxima de público no local. Agora haverá a limitação fixa de, no máximo, mil pessoas.

A definição de público máximo foi proposta pelo representante da Polícia Militar como forma de facilitar a programação das ações de fiscalização.

Não haverá mudanças no horário de funcionamento do comércio, que continua autorizado a operar até a meia noite. O ‘toque de recolher’ também continua valendo no período entre 01 e 05 horas da manhã.