Casal morre após carro sair de pista e bater em árvore na MT-344

Um casal morreu após um acidente no início da manhã desta terça-feira (7) na rodovia MT-344 sentido Dom Aquino (MT) a Jaciara (MT). As vítimas foram identificadas como Carla Thamiris da Cruz Seppa, 17 anos e Luiz Fernando Winck de 24 anos.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e quando chegou no local as vítimas já estavam sem vida.

A Polícia acredita que o motorista do carro perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore. Com o impacto, o veículo ficou totalmente danificado. Uma das vítimas foi encontrada caída fora do veículo e a outra estava do lado do motorista, entre as ferragens.

O local foi isolado pela PM. Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) foram acionadas e estiveram no endereço.

Os corpos foram levados pela funerária de Jaciara para os procedimentos cabíveis.