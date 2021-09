CDL sorteia vales-compra, TVs e passaportes para a live da moto e carro da Liquidaqui 2021

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), realizou na tarde desta segunda-feira (13), na sede da entidade, a primeira etapa do grande Show de Prêmios da Liquidaqui 2021. Nesta 17ª edição da maior festa do varejo da região sudeste do Estado, o “piseiro de ofertas” contou com mais de 375 lojas participantes, chegando a toda Rondonópolis e outros 20 municípios.

O sorteio foi transmitido ao vivo na página da CDL de Rondonópolis no Instagram. Um a um, foram sendo conhecidos os sortudos ganhadores dos 20 vales-compra no valor de R$500 cada, das três Tvs 50’’, além dos oito passaportes para a grande festa da Liquidaqui 2021, marcada para o próximo sábado (18), no Rondon Plaza Shopping, a partir das 18h. Para encerrar mas esta campanha em grande estilo, uma prova entre os classificados definirá os ganhadores da moto Yamaha Factor 125cc e do carro Renault Kwid modelo 2021.

Os cupons sorteados para a grande festa da Liquidaqui serão contatados pelo time CDL. Cada participante poderá contar até com sua torcida organizada. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão rigorosamente mantidos durante a festa. A grande live da Liquidaqui contará, ainda, com o show da cantora Mara Lopes.

Confira abaixo a lista dos ganhadores e classificados para a grande live da Liquidaqui 2021:

VALES-COMPRAS NO VALOR DE R$ 500

NALVA OLIVEIRA DE CAMPOS

JORDAN GONÇALVES DA CUNHA

VINICIUS BELLAO

RODRIGO MARJAN ARAUJO

MARCOS BONFIM

WALDERY OLIVEIRA

MÁRCIO S. DA SILVA

RENATA RODRIGUES

CHIMIN TLAI

PAULO SILVA SANTOS

EDER GONÇALVES

LUIZ OTAVIO OSSUNA BEZERRA

DARLENE OLIVEIRA

VILMA ROSA QUEIROZ

ANDERSON DIAS

MARCIO JOAQUIM

FERNANDA MATOS

MANOEL ENRIQUE M SANTOS

BIBIANE PIERRE

SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

SMART TVs DE 50’’

SUZIONE OLIVEIRA

RAQUEL VIANA

VALDECI PEDRO DE ALMEIDA

CLASSIFICADOS PARA CONCORRER A MOTO YAMAHA FACTOR 125CC

LUCINEIA P.F.MARQUES

AMANDA REGINA CUENCA

MIRTES DIONE GRUBER

CLASSIFICADOS PARA CONCORRER AO CARRO RENAULT KWID 2021

RUDINEI ITAMAR TAMIOSSO WESZ

ELIELTON PEREIRA ARAUJO

MARIA EDUARDA OLIVEIRA

RAFAEL LEITE DE SOUZA

EDSON SOUZA

Trabalho em equipe

Durante a transmissão, o presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, destacou os recordes desta 17ª edição da Liquidaqui e agradeceu o apoio dos lojistas e parceiros que ajudaram a fazer desta a maior Liquidaqui de todos os tempos. “Ninguém faz nada sozinho. E isto, mais do que nunca, ficou claro na campanha deste ano. Foram muitos os parceiros que acreditaram na importância da Liquidaqui como alavanca de fomento ao comércio.

Estivemos presentes nos quatro cantos da nossa cidade e fomos além, a vinte outros municípios do Estado. Foi um recorde de participação, engajamento e trabalho em conjunto. Mesmo em tempos de crise, apostaram conosco e nos ajudaram a fazer que na última semana impulsionou nossa economia”, disse.

Ainda segundo Sperança, o hotsite oficial da Liquidaqui fez a diferença. “Foi uma aposta muito acertada. Trazer nossos lojistas, muitos sem um site, para o e-commerce, o mercado digital. No ano passado, o site disponibilizava cupons de desconto e em 2021 ampliamos a plataforma para um canal online de compra e venda. Deu muito certo. Tanto que, para nós, a ideia é dar continuidade a este trabalho mesmo após a Liquidaqui, ofertando aos nossos lojistas a possibilidade de bons negócios no ambiente virtual”, adiantou.

Piseiro

Para 2021, uma nova cara da Liquidaqui. A festa do varejo chega a sua 17ª mais popular do que nunca. Das campanhas de divulgação às ofertas especialmente pensadas para cada consumidor. “A Liquidaqui, na verdade, sempre foi uma festa feita para a população. Por isso, ser popular é a própria essência da festa. Para 2021, porém, assim como em 2020, nosso foco foi inovar, trabalhar muito mesmo em meio a tantas limitações impostas pela pandemia. Já que o nosso “piseiro” ainda não pode ser físico, então que seja nas ofertas especialmente pensadas pelos nossos lojistas. Essa é a nova Liquidaqui: uma festa pensada em prol do nosso povo”, diz Thiago Sperança, presidente da CDL.

A Liquidaqui 2021 é uma iniciativa da CDL de Rondonópolis e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

A Polícia Militar também foi parceira do evento pelo 3º ano consecutivo, inclusive com o planejamento do Comando Móvel próximo ao comercio para evitar qualquer tipo de furto na região.