Com agilidade Grupo Car prende meliante que participou de roubo em carreta

Um indivíduo foi preso na noite desta quinta-feira (02), suspeito por participar de um roubo de carreta no bairro Oasis em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Sargento Moraes, a Polícia Militar (PM) foi informada sobre o roubo e também recebeu as características dos suspeitos envolvidos, então o Grupo Car iniciou diligencias pelo bairro e com êxito capturou um dos participantes.

O meliante estava ainda com a arma usada no crime, tendo ela munições intactas e o cartão de crédito da vítima também estava com o suspeito.

Diante dos fatos esse ladrão foi preso e os demais comparsas já identificados ainda não foram presos.