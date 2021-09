Com êxito, policial militar durante folga impede tentativa de roubo e captura suspeito

Um indivíduo que participou de uma tentativa de roubo a um estabelecimento no ramo de farmácia localizada no Jardim Guanabara na noite deste sábado (11), foi preso momento em que saia do local.

Dois indivíduos chegaram em uma moto Titan de cor preta e um deles entrou na farmácia e outro permaneceu na moto, neste momento um policial militar que estava de folga passava pelo local em seu veículo e observou a atitude suspeita então ficou observando.

No interior do estabelecimento, o bandido que usava um simulacro de pistola, anunciou o roubo e pegou cosméticos e também R$ 870 e no momento que ele saia o policial atirou contra os delinquentes, porém, nenhum deles foi baleado.

O militar com êxito mobilizou um dos suspeitos e chamou reforço, o comparsa conseguiu fugir do local, o dinheiro e perfumes foram recuperados.

O indivíduo capturado identificado sendo Jhonatan Gabriel Silva da Cunha de 21 anos foi encaminhado para a delegacia e a moto, o simulacro, roupas e mochila usado pelo suspeito foram apreendidos.