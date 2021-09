‘Comando Móvel’ é lançada junto com Operação Independência

A última edição da Operação Comando Móvel foi lançada na manhã desta sexta-feira (3) junto com a Operação Independência, pela Polícia Militar (PM), em Rondonópolis (MT). O objetivo é tirar de circulação materiais ilícitos e gerar maior sensação de segurança para a população.

“A última edição coincide com a liquidaqui. A partir de hoje será iniciada a operação independência, lançamento em conjunto com mais de 100 homens nas ruas para oferecer sensação de segurança maior para população de Rondonópolis que queira participar do liquidaqui” explica o Tenente Coronel Candido.

Equipes extras da PM estarão atendendo a região central e bairros.

“A Polícia Militar tem a obrigação de oferecer a sensação de segurança para que as pessoas possam transitar, ir até as lojas e os comerciantes possam ficar com as lojas abertas até

mais tarde e com certeza iremos encerrar essa operação com sucesso assim como foram as últimas três edições” finaliza o Coronel.