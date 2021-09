Como alcançar as metas do réveillon faltando quatro meses para acabar o ano?

No início de 2021, a pandemia seguiu e chegamos a ter um pico de infectados, ou seja, a virada do ano não foi como apertar o botão “reset” e seguir adiante, como muitos desejavam. Seguiu-se um período de restrições e incertezas, que começam a ser dirimidas agora, com a expansão da vacinação.

Contudo, já estamos em setembro e há uma vontade generalizada de colocar objetivos pessoais e profissionais em prática, o que pode gerar uma certa ansiedade, uma vez que boa parte do ano já passou.

Por isso, Flora Victoria, mestre em psicologia positiva e coach de carreira, alerta que criar curtos ciclos de metas é o melhor caminho. “Tenho orientado, a princípio, a estabelecer claramente qual é a meta. Seria a troca de emprego? Algo mais radical, como a troca de carreira? Ou ainda o início de um curso? A partir do ponto a que se pretende chegar, fica mais fácil dividir os passos necessários para chegar lá e o período pode ser de um quadrimestre. É possível, desde que se invista na priorização do objetivo”, pontua.

Para sair da ideia à realização entra a autogestão. O conceito pode ser aplicado ao trabalho, caso a meta seja gerar melhores resultados até dezembro. Para isso, é preciso reconhecer habilidades e competências e aprimorá-las. “Estamos falando das capacidades de liderança, organização para corretas tomadas de decisão, desenvolvimento do talento intrapessoal e dos relacionamentos interpessoais, destaca Flora.

A autogestão para além do ambiente profissional com foco no bem-estar pessoal precisa de um alinhamento pessoal voltado à busca do que nos impede de concretizar certas metas. Crenças limitantes a respeito dos outros ou de si mesmo, sentimentos de inferioridade, incapacidade e outros relativos à forma como o indivíduo se percebe no mundo são grandes impeditivos da conquista de objetivos ao longo da vida.

De acordo com Flora Victoria “trata-se de ressignificar padrões de pensamento e comportamentos negativos que uma pessoa pode carregar ao longo de uma vida. Portanto, além de identificar a meta e como alcançá-la é necessário identificar o que o impede de atingi-la. Feito isso, fica mais simples de chegar lá, mesmo que só faltem quatro meses para acabar o ano”.

E então, preparados para pegar a listinha de metas do dia 31 e colocá-la em prática?