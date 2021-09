Concessionária prevê aumento de até 34% no fluxo de veículos de passeio na BR-163

O tráfego de veículos de passeios na BR-163/MT deve subir até 34% durante o feriado prolongado em alusão ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. A estimativa de fluxo é da Concessionária Rota do Oeste, que aponta ainda uma redução na presença de carretas e caminhões em todos os dias, de sexta-feira (03.09.02021) a terça-feira (07.09.2021).

Responsável por 850,9 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso, a Concessionária prevê que a mudança de comportamento na rodovia tem início nesta sexta-feira (03), quando deve ocorrer um aumento de 18% no fluxo de automóveis e, em contrapartida, uma queda de 22% no tráfego dos veículos pesados, que habitualmente predominam o movimento no trecho sob concessão.

No sábado (04), a estimativa aponta um crescimento ainda maior com relação à presença dos veículos leves, chegando até 34% a mais que em dias de movimento normal. Já as carretas e caminhões devem apresentar uma redução de 19%.

O levantamento da Rota do Oeste demonstra que o domingo (05) e a segunda-feira (06) serão os dias mais calmos na rodovia, com queda no movimento de leves e pesados. O fluxo de veículos de passeio volta a subir na terça-feira (07) podendo ocorrer um incremento de até 26% em comparação aos dias sem feriado. Na data, a presença das carretas segue em queda de até 21%.

Apesar da previsão de uma participação mais baixa dos veículos de carga no tráfego da BR-163, a Rota do Oeste alerta aos motoristas sobre a importância de se redobrar atenção durante a condução de veículos de passeios na rodovia. O gerente de Operações da Concessionária, Wilson Ferreira, recomenda aos motoristas que realizem a manutenção dos veículos antes de seguir viagem, bem como sigam a legislação de trânsito, evitando o cometimento de infrações.