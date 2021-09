Condutor de S10 com criança dentro do veículo não respeita sinal de “pare” e causa acidente

Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu na noite deste domingo (12) no Bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

Os veículos envolvidos é uma caminhonete S10 de cor branca e um HB20 preto. De acordo com as primeiras informações, o HB20 estava na Rua 13 de Maio e o condutor da caminhonete surgiu na Avenida Sagrada Família, não respeitou o sinal de “pare” e o ocasionou o acidente.

Com o impacto da colisão o dois veículos bateram cada um em uma árvore, o motorista do HB20 não se feriu.

O Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas com escoriações da caminhonete S10, o motorista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a mãe acompanhou a criança até o Pronto Atendimento infantil.

A Polícia Civil também esteve no local.