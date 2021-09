Confira todas as estreias da Netflix nesta semana

O mês de setembro está a todo vapor e a Netflix preparou uma nova leva de estreias imperdíveis para os seus assinantes nesta semana.

E entre os lançamentos teremos a chegada do aguardado drama ‘Um Ninho Para Dois‘, estrelado pela indicada ao Oscar, Melissa McCarthy.

Além disso, os fãs de ‘Cara Gente Branca‘ podem se preparar, pois a 4ª e última temporada estreia nesta sexta-feira (24).

Confira a agenda completa de lançamentos da Netflix nesta semana!

20/09

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 1-5

Em uma mega loja de departamento, um grupo de funcionários precisa encarar os clientes, as atividades diárias e ainda conviver.

21/09

Amor no Espectro: Temporada 2

Um olhar sobre como pessoas no espectro autista lidam com o complicado mundo das relações amorosas.

22/09

Cara Gente Branca: Volume 4

Num futuro não muito distante, Sam e Lionel relembram aquele épico último ano em Winchester. Nostalgia em clima de anos 1990, será? Roteiro e direção de Justin Simien.

Jaguar

Em busca de justiça, uma sobrevivente do Holocausto se une a um grupo de agentes contra centenas de nazistas que fugiram do país depois da Segunda Guerra.

Intrusion

Uma invasão brutal na casa dos sonhos de um casal coloca a esposa traumatizada em uma caçada por respostas. Tudo indica que o pior ainda está por vir. Estrelado por Freida Pinto e Logan Marshall-Green.

Confissões de Uma Garota Excluída

Tetê (Klara Castanho) não se sente aceita na escola, nem em casa. Quando seus pais, desempregados, precisam se mudar para a casa dos avós dela, a adolescente de 16 anos deve recomeçar em um novo colégio. Ela tentará de tudo para não sofrer bullying novamente, e talvez fazer amigos e ter uma vida social. Dirigido por Bruno Garotti (Ricos de Amor) e baseado no divertido best-seller Confissões de uma Garota Excluída, Mal-amada e (Um Pouco) Dramática, da escritora Thalita Rebouças.

24/09

Missa da Meia-Noite

Uma comunidade testemunha eventos milagrosos e presságios assustadores após a chegada de um misterioso padre. Do criador de “A Maldição da Residência Hill”.

Sangue e Água: Temporada 2

Estamos de volta, com mais mistérios e reviravoltas.

Um Ninho para Dois

Lilly acabou de sofrer uma perda e agora um pássaro genioso veio fazer um ninho bem no seu jardim. Às vezes um problema pode resolver outro.