Contador de Rondonópolis é apontado como mandante de latrocínio ocorrido contra advogado

O contador e empresário João Fernandes Ruffo foi apontado na manhã desta sexta-feira (17) pela Polícia Civil como mandante no crime de latrocínio ocorrido no dia 18 de julho em um rancho no município de Juscimeira, onde o advogado João Anaídes Neto foi morto.

De acordo com o delegado de Juscimeira, Ricardo Franco, o crime foi praticado por um grupo de oito pessoas, em tese chefiadas pelo empresário, montado para prática de grandes roubos.

Um roubo já tinha sido praticado em dezembro de 2020, em Cuiabá, pelo mesmo grupo, em que Zuffo estava presente e se passou por vítima.

Em 13 de abril deste ano, o mesmo grupo já havia realizado outros roubos no rancho em Juscimeira.

Esta é a 2ª fase da ‘Operação Flor do Vale’ com mandados de busca e apreensão em todos os imóveis do empresário em Rondonópolis e no rancho “ Todas as provas apontam e estão documentadas para sua participação como líder da organização, que ocorreu um crime tão grave no último roubo” afirmou o delegado.

Três pessoas já estão presas e há mandados de prisão expedidos para os demais, inclusive para o contador.

Ainda de acordo com o delegado, um dos presos é caseiro do João Zuffo.

De acordo com o delegado Thiago Damasceno da Regional, desde o início foi montado um trabalho bem detalhado de investigação para chegar até os envolvidos.

De acordo com o delegado, Zuffo é considerado foragido, já que já foi intimado várias vezes para ser ouvido, mas alega estar doente.

O advogado morto era morador de Rondonópolis.