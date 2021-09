Convidado para a Setrat, Gerson defende reativação de radares e do Pátio Rondon

O vereador Gerson Luiz Moreira, o Investigador Gerson (MDB), afirmou hoje (03) que há 95% de possibilidade de aceitar o convite para assumir a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat). Em conversa com a reportagem do portal AGORA MT o vereador disse que a reposta pode sair na próxima semana e apontou algumas medidas que considera prioritárias na área.

O convite para assumir a Setrat foi feito há cerca de três semanas pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) e já tem o aval do partido de Gerson. Neste período o vereador teve duas reuniões com o prefeito e também visitou a Secretaria para conhecer a estrutura e conversar com os servidores.

Gerson, que é policial civil, aguarda o resultado de uma consulta feita ao conselho da Polícia Judiciária Civil e também informações complementares solicitadas à Prefeitura.

“Eu diria que há 95% de assumir a secretaria. Estou reunindo as últimas informações e espero anunciar a decisão na semana que vem”, explicou.

PRIORIDADES

Na Câmara Municipal, Gerson tem denunciado há meses o crescimento da violência no trânsito, problema que pretende tratar como prioridade se assumir a Setrat.

“Hoje Rondonópolis tem proporcionalmente um número maior de acidentes de trânsito que os registrados em Cuiabá. É um absurdo. Há um clamor da população pela redução desses índices”, diz o vereador lembrando que, além das tragédias familiares, os acidentes causam prejuízos severos à economia e ao sistema público de Saúde.

Gerson defende a implementação de uma série de medidas envolvendo a educação, a prevenção e também um rigor maior na fiscalização. Neste último quesito destaca a necessidade de reativar o Pátio Rondon e também os radares e lombadas eletrônicas.

“A fiscalização eletrônica deve ser usada com moderação e de forma estratégica, nos pontos onde ocorrem mais infrações e acidentes. Em relação ao Pátio Rondon a ideia é devolver ao Estado, que inclusive já prepara uma licitação para gerenciar o serviço”, adiantou.

O vereador atua há sete na Delegacia Especializada de Trânsito e destaca que hoje o município não dispõe de um local para abrigar veículos apreendidos pela fiscalização. Para ele, esse é um dos fatores para a explosão do número de acidentes.

“Os veículos que são fruto de roubo ou furtos ficam no pátio da Delegacia, os demais são devolvidos. Isso gera um desestímulo à fiscalização e dá uma sensação de impunidade aos infratores. Eles sabem que o veículo não ficará apreendido e continuam agindo de forma imprudente”, lamenta.

O vereador disse ainda que tem ouvido servidores e especialistas na área para identificar os principais gargalos e ações visando dar mais segurança e fluidez ao trânsito.

“Algumas medidas são relativamente simples, como a construção de faixas elevadas, melhoria da sinalização e a solução do problema da sincronização de semáforos. Mas precisamos investir também na abertura de novas ruas e na construção de pontes, para melhorar a mobilidade e reduzir pontos de estrangulamento no tráfego”, sugere.

Conforme o vereador, essas medidas também estão em discussão com o prefeito José Carlos do Pátio e a possibilidade de implementá-las será crucial na decisão de assumir a Setrat.