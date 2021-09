Corpo de baleia morta é recolhido na Praia do Leblon

Funcionários da Conlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) retiraram na manhã deste sábado (18) o corpo de uma baleia jubarte que apareceu na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio.

Foi preciso usar uma escavadeira para retirar a carcaça e colocar no caminhão. Não se sabe a causa da morte da baleia. Técnicos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) foram ao local e retiraram materiais da baleia para análise.

O corpo foi levado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-RIO) em Serpédica. Dez garis trabalharam na remoção com o apoio de uma escavadeira, um trator esteira e um caminhão.