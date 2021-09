Correligionário não crê em candidatura de Pátio pelo Solidariedade

O prefeito de Araputanga, Enilson Rios não acredita na possibilidade de o colega de partido, o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, concorrer ao governo do Estado pelo Solidariedade na disputa eleitoral do próximo ano.

Nas últimas semanas tem surgido comentários de que Pátio pode encabeçar uma candidatura ao Palácio Paiaguás, a convite de siglas como o MDB e o PT, por exemplo.

“Eu ouvi que havia essa possibilidade [de disputa ao Governo], mas não pelo Solidariedade. Ouvi que ele se filiaria a outros partidos. Mas, pelo Solidariedade, até onde eu tenho conhecimento acredito que não”, disse Enilson.

Questionado se não haveria espaço dentro do partido para que o colega tocasse um projeto neste sentido, ele explicou: “Não falaria nem em espaço. Falaria em condições mesmo. O Solidariedade não é um partido tão grande. E hoje a gente entende que para alguém concorrer a um cargo do governo, o partido tem que estar muito forte. E o partido é pequeno. Acredito que não seria viável nem para ele, nem para o partido”.