CPI aprova convocação de presidente da Aprosoja Brasil

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Renúncia e Sonegação Fiscal da Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (20) requerimento de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) que convoca o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Antônio Galvan, a prestar depoimento.

O parlamentar, que preside as investigações, destacou que a associação recebe anualmente recursos do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), o que levou a imprensa divulgar nas últimas semanas a suspeita de malversação das quantias de dinheiro público.

“Não é caça às bruxas ou simplesmente a ideia de gerar constrangimento a alguém. A CPI busca respostas a respeito disso e daremos a oportunidade do presidente da Aprosoja dar suas explicações e contribuir com sugestões para a melhoria da arrecadação de nosso Estado”, disse.

O deputado Carlos Avalone (PSDB) também defendeu a convocação. “Todos nós estamos surpreendidos com as notícias das últimas semanas. Agora, vamos oportunizar a sociedade ter pleno conhecimento das ações da Aprosoja. Até para o próprio Antônio Galvan, é uma oportunidade de prestar esclarecimentos”.

O requerimento de convocação também foi aprovado pelos deputados Valmir Moretto (Republicanos) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD).

No período de 2019 a 2021, a Aprosoja recebeu R$ 138 milhões do governo do Estado via FETHAB. O dinheiro é resultado de um convênio para fortalecer o Instituto Mato-grossense do Agronegócio (Igro), conforme lei estadual criada em 2019.