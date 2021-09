CPI é retomada após tumulto entre senador e advogado de Hang

O depoimento do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 começou de forma tumultuada. O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a sessão após intenso bate-boca envolvendo senadores e os advogados do empresário. Aziz determinou que um dos defensores saísse da sala e apenas um ficasse no recinto. A questão gerou ainda mais discussões envolvendo os senadores da base governista. O intervalo durou alguns minutos e a sessão foi retomada com mais tranquilidade.

A confusão foi intensificada depois que o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que foi desrespeitado pelo advogado de Hang. Na ocasião, o empresário, que levou algumas placas à sala da comissão, mostrou uma delas e o senador petista disse que ele não poderia fazer determinadas manifestações na CPI. O advogado, então, afirmou: “Ele tem advogado aqui”.

O senador, então, afirmou que foi desrespeitado, um bate-boca teve início e o parlamentar exigiu que o advogado fosse retirado da sala. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) interviu dizendo que o advogado estava apenas defendendo os direitos do cliente. Carvalho ainda disse que o depoente estava provocando, após Hang fazer um gesto pedindo para que ele abaixasse o tom de voz. Após discussões, Aziz determinou a retirada do defensor.

Antes do início da discussão, alguns senadores de oposição e independentes ao governo criticaram Aziz, afirmando que ele precisa presidir a sessão. Aziz se irritou com as falas, que vieram dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jean Paul Prates (PT-RN).