Criação de Autarquia e comprovante de vacina serão destaques hoje na Câmara

A Câmara Municipal fará hoje (01) a segunda e decisiva votação do projeto que cria a Autarquia de Transporte Coletivo de Rondonópolis (ATCR). Também na sessão de hoje os vereadores devem analisar dois projetos que tratam da exigência de apresentação do comprovante de vacinas para ingresso em estabelecimentos públicos e privados. A medida, prevista em um decreto da Prefeitura, tem causado polêmica.

Ontem sete vereadores que integram a Frente Parlamentar da Saúde protocolaram um projeto de lei regulamentando as medidas previstas no decreto do Executivo. Eles mantém a exigência do comprovante apenas para estabelecimentos e eventos com capacidade de público superior a 300 pessoas.

O projeto também cria um ‘selo’ para premiar as empresas que cumprem as normas de prevenção à Covid-19 e estabelece que os infratores serão punidos com as sanções já previstas no código sanitário do município.

Assinam este projeto os vereadores Reginaldo Santos (SD), Marildes Ferreira (PSB), Kalinka Meireles (Republicanos), Denilson ‘Dico’ Sodré (SD), Jonas Rodrigues (SD), Manoel da Silva Neto (MDB) e Batista da Coder (SD). Segundo eles, o texto foi elaborado com sugestões da sociedade e seguindo as orientações técnicas dos profissionais da Saúde envolvidos diretamente no enfrentamento à pandemia.

O outro projeto, de autoria dos vereadores Paulo Schuh (DC) e Subtenente Guinâncio (PSDB), apenas suspende a exigência da apresentação do comprovante de vacinação, mudando o texto do decreto do Executivo.

AUTARQUIA

Já a votação do projeto criando a Autarquia de Transporte Coletivo deve ocorrer de forma mais tranquila. Este projeto foi aprovado por unanimidade na semana passada e a expectativa é que o mesmo ocorra na sessão de hoje.

O texto em discussão na Câmara contém duas emendas apresentadas pelo vereador Subtenente Guinâncio. Elas ampliam o poder de fiscalização dos vereadores e estabelecem critérios para o ingresso e permanência na futura autarquia.

A sessão ordinária da Câmara está prevista para começar as 13h30, com transmissão ao vivo na página do legislativo no Facebook.