Cueca de Michael Jordan é leiloada por mais de 17 mil

Quanto você pagaria por uma simples peça de seu maior ídolo? Bem, parece que os fãs de Michael Jordan não ligam para os valores. No último final de semana, uma cueca boxer usada pela lenda da NBA foi vendida em leilão por nada menos que US$ 3340,80 (R$ 17,84 mil, na cotação atual).

Segundo o portal ‘Lelands’, a roupa íntima de Jordan foi leiloada em agosto. Ainda segundo o site, há evidências que a cueca foi realmente utilizada pelo dono da franquia Jordan, que vem lucrando desde a chegada de Messi ao PSG.

No total, foram 19 lances pela peça. O valor inicial era de em torno de US$ 500 (R$ 2,6 mil) e, pouco mais de um mês depois, as cifras finais superaram a casa dos US$ 3 mil. Na cor branca e detalhes em preto, a roupa íntima de Jordan parece mesmo ser do jogador, visto o tamanho da peça, suficiente para vestir o atleta de 1,98 metros.

Michael Jordan foi um dos melhores jogadores de sua época e um dos maiores da NBA. Nos leilões online, seus antigos itens são considerados relíquias e fazem colecionadores pagarem fortunas para terem as peças. De carro luxuoso a tênis de R$ 4 milhões, confira alguns destes objetos raros

Reprodução/Twitter

Você pode estar se perguntando: mas quem doou essa cueca? O site que realizou o leilão conseguiu a roupa íntima através de um guarda-costas e amigo de Michael Jordan, John Michael Wozniak.

Woz ainda teria dado à empresa responsável ternos, casacos, camisas sociais e gravatas do astro da NBA.

Enquanto peças de guarda-roupa de Michael Jordan vendem como “água”, a lenda da NBA tem dificuldade para se desfazer da mansão que tem em Chicago.

Considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, e com uma fortuna estimada em mais de R$ 10 bilhões, Jordan tenta, há mais de nove anos, vender o imóvel de luxo.

O valor inicial pedido pelo astro do basquete foi de US$ 29 milhões (R$ 143 milhões na cotação atual) e assustou os interessados. Por conta do longo período sem conseguir vender, atualmente ele aceita US$ 14 milhões (R$ 69 milhões), metade da primeira pedida, mas nada de algum interessado aparecer.