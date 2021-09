Cuiabá vence Juventude e segue na disputa para entrar no G6 do Brasileirão

Neste sábado (11), o Cuiabá conquistou uma vitória importante diante o Juventude, em pleno Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Após primeira etapa sem boa atuação, Quintero marcou contra e abriu o placar para o Dourado.

Na segunda etapa, Castillo tratou de fazer o tento de empate, mas pouco tempo depois, Jenison, que entrou na segunda etapa, recolocou os mato-grossenses na frente do marcador.

Com a vitória, o Dourado subiu para a 7ª colocação, com 27 pontos conquistados. Enquanto isso, o Juventude estaciona no 13º lugar, com 23. Na semana que vem, o time de Caxias do Sul viaja para enfrentar o Athletico Parananense, no sábado (18), às 18h45. Por outro lado, dois dias depois, o Cuiabá recebe o Fluminense, às 20h (horário de Brasília).

A partida começou bem truncada, com as equipes tendo muita briga pela posse de bola, cometendo faltas e concentrando as ações do meio-campo. O Juventude teve por mais tempo a posse de bola e foi mais incisivo na busca pelo ataque.

As duas oportunidades mais claras de gols, surgiram dos donos da casa perto dos 30 minutos. Aos 26′, Quintero levou perigo em boa cabeçada, e em seguida, Ricardo Bueno arriscou um chute interessante de fora da área.

Na única boa oportunidade que teve com mais ênfase na primeira etapa, Jonathan Cafu fez boa jogada individual, cruzou na área e Quintero foi infeliz e acabou jogando para o próprio patrimônio, abrindo o placar para o Cuiabá.

Juventude empata

Com alterações mais ousadas, o técnico Marquinhos Santos colocou o Juventude para ser mais presente no campo ofensivo e isso logo te rendeu frutos. Aos oito minutos, Willian Matheus tabelou com Sorriso na esquerda, cruzou na área, a bola passou por Ricardo Bueno e Guilherme Castillo invadiu e chutou no alto, empatando a partida.

Após o empate, a partida começou a ficar mais agitada. O Juve teve duas boas oportunidades, primeiro com Bruninho chamando boa jogada e achando Castilho, que bateu para fora. Depois, Sorriso levou até a linha de fundo, cruzou e novamente o autor do gol juventino apareceu e cabeceou para fora. Enquanto isso, o Cuiabá tentou com Jenison, em lance criado por Jonathan Cafu.

Na segunda oportunidade que teve, Jenison foi fatal. Uendel fez ótimo avanço na esquerda, cruzou, a defesa gaúcha tirou mal, Rafael Gava aceitou de cabeça para Jenison. O atacante dominou, tirou a marcação e de perna canhota mandou no cantinho, recolocando o Cuiabá na frente do marcador.

Mais tarde, Bruninho arriscou chute de fora da área, após bate e rebate, a bola sobrou para Ricardo Bueno, sozinho, mas o atacante isolou. Na reta final, o Juventude foi para a pressão em busca do empate, mas Walter se pôs muito bem em todos os lances. No último minuto, Clayson reclamou de forma exagerada, por falta para o adversário, tomou cartão amarelo e depois tomou o vermelho.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

JUVENTUDE 1 x 2 CUIABÁ

Local: Estádio Alfredo Jacobi, Caxias do Sul-RS

Data/horário: 11 de setembro de 2021, às 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (AB/RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (AB/RN) e Lorival Candido das Flores (AB/RN)

Árbitro de vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia (AB/RJ)

Gols marcados: Quintero (contra) (46’/1T) (0-1), Guilherme Castillo (8’/2T) (1-1), Jenison (22’/2T) (1-2)

Cartões amarelos: Dawhan, Sorriso, Willian Matheus (Juventude), João Lucas, Elton, Jenison, Yuri Lima, Clayson (Cuiabá)

Cartões vermelhos: Clayson (Cuiabá)

Juventude: Carné; Paulo Henrique (Nico Castillo 42’/2T), Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Dawhan (Sorriso – Intervalo), Jadson (Chico Kim 30’/2T), Guilherme Castilho e Wagner (Bruninho – Intervalo); Paulinho Bóia (Roberson 30’/2T) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

Cuiabá: Walter; João Lucas (Lucas Ramon – Intervalo), Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Yuri Lima – Intervalo), Camilo, Rafael Gava (Anderson Conceição 37’/2T) e Clayson; Jonathan Cafu (Danilo Gomes 25’/2T) e Elton (Jenison 12’/2T). Técnico: Jorginho.