Debate promovido pelo Senado destaca papel do Brasil na crise climática

Alarmantes pela gravidade, os resultados do mais recente relatório do IPCC (sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) foram debatidos na sessão temática promovida ontem (10) no Senado. Painelistas nacionais e internacionais são unânimes em apontar a necessidade de mudanças profundas e transformadoras para conter o aquecimento global e suas atuais e futuras consequências.

Primeiro signatário da sessão temática, o senador Jaques Wagner (PT-BA), presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), enfatizou que a questão ambiental e climática “não é mais uma questão de direita ou esquerda ou de convicção ideológica, mas uma questão de bom senso”.

“É uma questão de reconhecermos o que demonstram os estudos científicos. E esse sexto relatório do IPCC, apresentado em 9 de agosto, eu diria que é uma sirene tocando nas nossas mentes, não para que nós paremos de produzir, de crescer e de nos desenvolvermos, mas para que nós entendamos que é preciso mudar a forma como nos relacionamos com o planeta Terra”.

Embaixadora da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (a COP26, que começa em 31 de outubro em Glasgow, na Escócia), Fiona Clouder afirmou que a mensagem agora é de urgência no agir, com tomada de ações necessárias para a coletividade. O relatório do IPCC, afirma Fiona, aponta que as mudanças climáticas estão acontecendo com impactos devastadores em todo o mundo e também no Brasil.

“O Brasil tem o potencial de exercer uma enorme influência sobre o mundo. Precisamos recuar e dar um passo à frente. É importante termos objetivos claros para que possamos alcançar as metas até 2030”.

A agenda de mitigação é muito importante, destacou Fiona, e “todos os países têm um papel com as partes [outras nações] e também para adotar essas estratégias de longo prazo, um conjunto de atividades para se adaptar. Vemos que a mudança climática está acontecendo, e as mudanças são muito rápidas”.

Para levar adiante todas essas pautas, é preciso ter recursos, um dos temas centrais da COP26.

“É importante termos recursos para enfrentar esses compromissos, para financiar em nível internacional esses projetos. Uma meta de US$ 100 bilhões foi acordada, e essa atitude, essa movimentação é urgente. Ela precisa ser implementada para se alcançar as metas financeiras. Então, é importante também mobilizar essas partes multilaterais, esses organismos multilaterais e também os do setor privado.

Existem oportunidades no Brasil, mas também existem dificuldades e desafios, particularmente nesse contexto da pandemia, segundo Fiona.

“Para que o art. 6º do Acordo de Paris possa ser implementado, nós estamos ansiosos para trabalhar com o Brasil em todas essas questões, para alcançar, para desenvolver essas pautas e implementar os mecanismos para promover essas ações para combater a mudança climática”, ressaltou.

AQUECIMENTO

Líder do Conselho Consultivo de Crise Climática e ex-assessor científico do governo do Reino Unido, o químico David King afirmou que o que já foi planejado até então e o que será feito nos próximos 10 anos irá afetar toda a humanidade e determinar os rumos do próximo milênio.

Ao se deparar com um sistema global de emergência, o aumento dos gases de efeito estufa, desde a revolução industrial, é o que mais impõe desafios ao planeta. Seja pelo desmatamento, pela produção agropecuária, ou outras fontes, é importante estar alerta a situações como o que está acontecendo no círculo ártico e que acabam por refletir em todo o mundo, segundo o painelista.

“No Polo Norte, a temperatura local região foi de – 30 graus. Na metade de agosto, a temperatura hoje é inacreditável: nós jamais esperaríamos que fosse + 32 graus. Ou seja, a temperatura no Polo Norte aumentou mais de 60 graus”, destaca.

David King, líder do Conselho Consultivo de Crise Climática e ex-assessor científico do governo do Reino Unido

Tudo isso leva ao aumento do nível do mar e até inundação de países, como o Vietnã, um dos maiores produtores de arroz do mundo, que terá boa parte de seu território invadido nas próximas décadas.

“O Polo Norte é uma região em que o carbono foi armazenado, de forma muito eficiente, por milhões e milhões de anos, mas agora nós temos visto que essa região Ártica está sendo desestabilizada. Então esse fluxo de ventos na região e começamos a ver uma liberação explosiva, enorme, de metano”.

Por isso, segundo King, se faz imprescindível uma estratégia abrangente, para ir além do falar e reduzir grandemente as emissões de gases.

“Mais de 100 milhões de pessoas irão buscar outros lugares para viver, a menos que sejamos capazes de enfrentar esse problema”, alertou.

(com informações da Agência Senado)