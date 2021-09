Defesa de tenente: “Ledur era enérgica, mas não cabe falar em tortura ou castigo”

Responsável pela defesa da tenente do Corpo de Bombeiros Izadora Ledur de Souza Dechamps, o advogado Huendel Rolim afirmou que não há elementos mínimos que justifiquem a condenação da militar.

Ledur é ré pelo crime de tortura que culminou na morte do aluno Rodrigo Patrício Lima Claro. Ele passou mal durante aula prática, no dia 10 de novembro, de 2016, na Lagoa Trevisan, em Cuiabá e acabou falecendo cinco dias depois.

Em julgamento iniciado nesta quinta-feira (2), o promotor de Justiça Paulo Henrique Amaral Motta pediu a condenação da tenente, sob alegação de que ela expôs Rodrigo Claro “a intenso sofrimento físico e mental que lhe custou a vida”.

Ao longo do tempo que lhe foi ofertado para fazer a defesa de sua cliente, o advogado Huendel Rolim afirmou que a militar sempre agiu de forma “enérgica”, mas não cabendo a alegação de “tortura ou castigo”, tal como apontado pela acusação.

“Confundir energia, rigor, com dolo para castigar, vai muito além do que se tem do caso em análise”, disse.

Ainda de acordo com ele, toda a conduta adotada pela tenente durante os treinamentos fazem parte do processo de preparação dos militares.

Ele também destacou depoimentos de testemunhas dando conta de que, durante a aula, foi ofertado a Rodrigo Claro a possibilidade de troca de canga (dupla) com qual ele faria a atividade – tal como pedido por ele.

“Tivesse Ledur o intento de castigar, humilhar, fazer sofrer, teria ela permitido que Rodrigo trocasse sua canga? Quem quer impor castigo, não deixa que barreiras sejam criadas. Isso é prova que ela só queria ensinar, formar heróis. Caso contrário, não teria permitido essa troca”, argumentou.

“Acusação absurda e desarrazoada”

Rolim destacou, ainda, os “caldos” [afogamentos] aos quais Rodrigo Claro foi submetido na execução da atividade.

“Não se nega foto que ela empreendeu a técnica dos caldos. Agora, daí a dizer que esses caldos revelam que ela já havia preparado uma situação para torturá-lo na lagoa, é absurdo, é desarrazoado”, disse.

Ele citou que depoimentos dos próprios colegas de Rodrigo apontavam que ele tinha dificuldade nas atividades aquáticas, mas que esta era uma prática fundamental para o exercício da função, da qual ele precisaria ter domínio.

“O militar precisa estar preparado psicologicamente. O ‘caldo’ precisa existir para um militar entrar numa situação de estresse e sair. ‘Caldo’ não é tortura é uma técnica para ensinar, para fazer o aluno vencer o medo e ter mais confiança em si. Ledur sempre agiu com animus disciplinante com o intuito de preparar, instruir, educar. Jamais para torturar. Não há elementos mínimos para a condenação”.

“Querer buscar a melhor performance do aluno, impedi-lo de desistir do sonho, não é tortura”, concluiu a defesa, ao pedir a absolvição.