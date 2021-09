Deolane fala sobre novo amor e lembra MC Kevin

Viúva há apenas quatro meses, Deolane Bezerra ainda não está pronta para começar um novo relacionamento amoroso. Ao R7, a advogada disse que está muito feliz com as conquistas profissionais que surgiram desde a morte de MC Kevin, mas que faria de tudo para ter o noivo de volta.

“Não me sinto preparada para me relacionar amarosamente com outra pessoa ainda. O Kevin sempre será eterno no meu coração. Sem dúvidas, tudo o que mais queria era ele aqui comigo”, desabafou.

Deolane, que tinha quase 10 milhões de seguidores no Instagram antes de o perfil ser derrubado, reconhece que ganhou visibilidade depois da morte do funkeiro, mas se defendeu ao comentar os ataques que recebe na web.

“Claro que me tornei uma pessoa mais conhecida depois disso tudo, porém antes do Kevin eu já tinha mais de 1 milhão de seguidores e se engana quem pensa que eu estava com ele por interesse. Antes do Kevin eu já era bem sucedida financeiramente”, garantiu.

Mãe e advogada, Deolane agora atende por outras três nomenclaturas: influenciadora, youtuber e DJ. Ela disse estar se divertindo com tudo o que faz. “A ideia do canal surgiu em conjunto com meus empresários. Hoje, temos uma grande equipe que atua nos projetos de minha carreira e temos trabalhado muito para alcançar todo esse sucesso que vocês veem”, contou a viúva, que não pensa em deixar o direito criminal.

“Jamais deixaria minha profissão. A advocacia é minha paixão e é uma forma de eu ajudar o próximo com meu trabalho, combatendo as injustiças.”

Sem papas na língua, Deolane não fugiu das polêmicas durante a entrevista. Recentemente, ela foi criticada por compartilhar os gastos com roupas e acessórios de luxo e pontuou: “Eu vim de uma família pobre do nordeste, hoje posso comprar tudo o que desejo. Eu tenho mais é que comemorar cada conquista para que isso sirva de inspiração para outras pessoas”.

“Essa sou eu, não tem falsidade. O que vocês vêem na internet é a minha vida real”, finalizou.