Deputada diz que ferrovia estadual “corrige desigualdade logística” em MT

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) classificou como um “marco histórico” para Mato Grosso e para o Brasil, a construção da primeira ferrovia estadual, cujo contrato foi assinado na manhã desta segunda-feira (20).

“Essa ferrovia é um marco para Mato Grosso e para o País. A gente ainda não consegue dimensionar o que vai representar em números de empregos que serão viabilizados no nosso estado”, disse.

“Além disso, esse modal vem corrigir uma desigualdade com relação à baixada cuiabana, uma região completamente desassistida e sem perspectiva de ter uma ferrovia. A partir de agora, recebe esse complexo logístico que vai mudar a vida da população”, emendou a deputada.

Janaina participou da solenidade realizada nesta manhã e que marcou a assinatura do contrato de adesão junto à Rumo Logística S/A para a construção, implantação e exploração de 730 quilômetros da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso.

O modal vai interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, se conectando, ainda, à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos (SP).

A assinatura do contrato foi possível após aprovação de uma PEC – pela Assembleia Legislativa – que alterou um artigo da Constituição Estadual, autorizando o governo a construir e explorar de forma direta a malha ferroviária no estado.

“A Assembleia está pronta para trabalhar em nas adequações de licenças necessárias para que a ferrovia fique pronta em tempo recorde”, acrescentou a deputada Janaina.

Obra

O projeto prevê investimento de R$ 11,2 bilhões para a implantação da ferrovia estadual.

Estudos realizados pela Rumo S/A indicam que mais de 230 mil empregos serão gerados durante os anos de construção da ferrovia.

A previsão é de que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá estará concluído e em funcionamento no ano de 2025; enquanto a operação no trecho Cuiabá a Lucas do Rio Verde deve começar em 2028.

Uma vez implantada, a Rumo Logística fica autorizada a explorar a ferrovia pelo prazo de 45 anos, sendo que a infraestrutura ferroviária poderá ser compartilhada pela empresa vencedora com outra empresa de transporte ferroviário que venha a prestar serviços no Estado.