Deputado afirma que ato será em defesa do governo Bolsonaro e da liberdade

Faltando apenas um dia para a manifestação deste dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, o deputado federal José Medeiros (Podemos) lembra que a população brasileira volta às ruas para hipotecar apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e lutar pela democracia e liberdade. Além disso, Medeiros ressalta que o ato será uma resposta às prisões de políticos e jornalistas, aos atentados à liberdade de expressão e as decisões controversas do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente contra militantes de direita. “Amanhã, dia 7 de setembro, vamos sair às ruas de verde e amarelo para garantir as nossas liberdades, os nossos direitos, reafirmar o nosso voto e o mandato que escolhemos nas urnas do presidente Bolsonaro. Será uma manifestação pacífica, democrática e em defesa do Brasil”, frisa Medeiros.

A expectativa do deputado, que é vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, é que a manifestação desta terça-feira seja a maior já realizada em apoio ao presidente. Em Mato Grosso, o ato será realizado em várias cidades entre elas, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Cotriguaçu, Jangada, Alta Floresta, Nova Mutum e Barra do Garças. Além disso, mais de 10 mil mato-grossenses devem participar da mobilização em Brasília. “Apoiadores do presidente Bolsonaro em Mato Grosso já estão chegando em Brasília para a manifestação. São cerca de 50 ônibus e centenas de motoqueiros do nosso estado. Será uma festa pacífica, ordeira e democrática”, afirma o parlamentar. Ele acrescenta ainda, que participará da manifestação em Brasília e São Paulo. “Pela manhã vou acompanhar o presidente Bolsonaro na manifestação em Brasília e à tarde estaremos na capital paulista”.

Neste final de semana, Medeiros participou da 2ª edição brasileira do Cpac (Conferência de Ação Política Conservadora, na tradução do inglês), considerado o maior evento conservador do mundo. Realizado em Brasília, o Cpac teve como tema principal a liberdade de expressão e reuniu lideranças de direita brasileira e de vários locais do mundo.

Em seu discurso no Cpac, o presidente Bolsonaro disse que a manifestação desta terça-feira vai mostrar a força do povo brasileiro. ‘Será uma demonstração gigantesca de patriotismo”. Ele disse também que respeita os Poderes e instituições. “Nós não criticamos instituições ou Poderes, somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas usando da força do poder queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas pessoas precisam respeitar o povo brasileiro e a constituição”, frisa o presidente.