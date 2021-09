Deputado cobra reforma de escola estadual em Ribeirãozinho

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD) apresentou indicação na Assembleia pedido providências do Governo do Estado em relação a Escola Estadual Alexandre Leite, em Ribeirãozinho. No documento ele alerta ao secretário estadual de Educação, Alan Porto, que a unidade de ensino tem problemas graves de infraestrutura e precisa urgentemente de uma reforma.

A situação da escola foi relatada ao deputado pelo prefeito de Ribeirãozinho, Ronivon Parreiro. Segundo o gestor, as salas de aulas e também a quadra poliesportiva estão com danos severos e a situação compromete as atividades pedagógicas.

“Alguns municípios têm condições de fazer convênio com o Governo do Estado, porém, esse não é o caso de Ribeirãozinho, que não conta com aporte financeiro para atender as necessidades da escola”, explicou o deputado.

O prefeito ressaltou o quanto a comunidade escolar e pais cobram as necessidades estruturais, mesmo assim ajudam a manter o bom funcionamento. “Essa escola é motivo de muito orgulho para todos nós, graças ao comprometimento da população conseguimos manter a unidade, mas queremos proporcionar aos nossos alunos melhores condições, por isso procuramos o deputado Nininho para intervir por nós”, contou.

Nininho lembrou do exemplo do ex-aluno Gabriel Rodrigues Ribeiro, que foi notícia nos principais veículos de comunicação de Mato Grosso. “O Gabriel frequentou grande parte de sua trajetória escolar nesta escola, com dedicação e com o apoio dos professores e incentivado pelos pais a não desistir do seu sonho, foi aprovado em 2020 no curso de medicina da Universidade de São Paulo- USP”.

“Tenho certeza que o Gabriel é motivo de orgulho e exemplo para outros jovens, e com o olhar atento e sabendo da importância de dar condições para que nossos alunos tenham melhores condições para desempenhar o aprendizado, o governador Mauro Mendes e o secretário Alan Porto farão esforço para atender a nossa indicação”, ressaltou o parlamentar.