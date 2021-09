Deputado detona discurso: “Vergonhoso; maior fake news da história”

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) classificou como “vergonhoso” o discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na abertura da Assembleia Geral da ONU.

As declarações do presidente foram alvo de críticas de especialistas e repercutiu negativamente na imprensa internacional, especialmente em razão de ele ter usado dados distorcidos para exaltar a política ambiental e o desempenho da economia brasileira durante o seu governo, além da defesa da adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, cuja ineficácia é cientificamente comprovada.

Para Barranco, o Brasil saiu do evento com a imagem muito arranhada.

“Acho que para o brasileiro sério, não existe mais buraco para enfiar a cabeça. Foi uma vergonha, um discurso horrível. O presidente inverteu a imagem do Brasil. Foi a maior fake news que eu já vi”, disse o petista.

“Não é à toa que especialistas em todos os cenários que ele abordou [economia, meio ambiente, combate à pandemia] se posicionaram e estão contestando os dados que ele apresentou”, emendou.