Deputado Thiago Silva defende criação de Hospital Ortopédico em Rondonópolis

Em razão do alto índice de pessoas que estão na espera para realizar cirurgias ortopédicas no Hospital Regional de Rondonópolis, o deputado estadual Thiago Silva reforçou a cobrança na Sessão Legislativa sobre a necessidade do Governo de construir ou alugar um hospital para fazer o atendimento as cirurgias da região sudeste.

O deputado já havia feito indicação para que o Estado possa construir um Novo Hospital Estadual para atender a região que conta com mais de 20 municípios atendidos. Thiago Silva lembra que o projeto do atual Hospital Regional já possui mais de 20 anos e a estrutura já não suporta mais a demanda de pacientes.

“O Hospital não suporta a demanda de cirurgias eletivas no município e muitas pessoas aguardam há vários dias na fila. Precisamos que o Secretário Estadual Gilberto possa resolver de forma definitiva a situação das cirurgias ortopédicas em Rondonópolis, pois infelizmente pessoas aguardam para serem atendidos e semanalmente cresce o número de acidentes de trânsito, entre outros motivos, que fazem esta a demanda reprimida aumentar”, lembra o deputado Thiago Silva.

O parlamentar defende a construção de um novo hospital regional, porém de forma urgente quer a locação de um novo espaço para atender os pacientes que aguardam na UPA para fazer cirurgias ortopédicas.

O deputado tem recebido as solicitações diretamente da população e líderes comunitários sobre a urgência na agilidade das cirurgias e também está cobrando a atualização do repasse do Governo para o atendimento da Santa Casa e hospitais filantrópicos da região.

“A saúde não espera e precisamos resolver de forma urgente o problema da saúde em Rondonópolis e região que atende mais de 600 mil habitantes de Mato Grosso”, disse o deputado.