Deputado Thiago Silva realiza Gabinete Itinerante no Conjunto São José

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) atenderá com o seu Gabinete Itinerante neste sábado (18) das 8h às 12h no Conjunto São José, Avenida Irmã Bernarda em frente ao Restaurante Talismã em Rondonópolis.

Na oportunidade, o deputado e sua equipe receberão as demandas da população, que poderão se tornar indicações e projetos de lei no parlamento de Mato Grosso.

“Será uma oportunidade da população apresentar sugestões para que possamos atender as necessidades debatidas durante o atendimento. Estamos realizando o Gabinete Itinerante também em outros bairros, distritos e cidades do Estado”, disse Thiago Silva.

Desde o mandato de vereador, o parlamentar já realiza essa ação de aproximar o mandato da população e o objetivo é levantar as principais reivindicações das lideranças comunitárias e resolver as situações que estão na competência do deputado.

De acordo com Thiago Silva, seu mandato é participativo e transparente, e tem o compromisso de aproximar a Assembleia da população. “O nosso objetivo é dar voz ao cidadão que muitas vezes não tem tempo ou condições de ir até na Assembleia fazer a sua indicação de melhoria para o seu bairro. Estamos levando o nosso gabinete para próximo do cidadão para dialogar e debater melhorias para a região do Conjunto São José”, disse Thiago Silva.