Derf desarticula esquema de empresas envolvidas no comércio de peças furtadas de caminhões

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) em Rondonópolis a ‘Operação Mercado Paralelo’. Empresas com sede em Rondonópolis e Cuiabá foram os alvos de mandados judiciais de busca e apreensão.

O objetivo da operação é desarticular uma associação criminosa responsável pelo furto e receptação de peças de caminhões na região sul e em outras cidades do estado.

As investigações iniciaram após a prisão de dois suspeitos apontados como os maiores especialistas no furto de peças de caminhões em Mato Grosso. No decorrer da apuração, a equipe da Derf descobriu que duas empresas do ramo de venda de peças comercializavam o material furtado.

A Polícia Civil apurou ainda que os proprietários das empresas contratavam os autores dos furtos e encomendavam as peças, sendo que a dupla presa em agosto rodava o estado praticando os furtos, que geralmente ocorriam durante a madrugada nos pátios de postos de combustíveis ou às margens de rodovias.

A preferência dos criminosos era por peças de alto valor como módulos de motor, cervo de embreagem e módulo de iluminação. As peças podem chegar a R$ 20 mil a unidade e eram posteriormente comercializadas pelas empresas por valores bem abaixo da tabela, no chamado mercado paralelo. A investigação estima que os crimes praticados pela quadrilha chegaram a R$ 1 milhão em peças furtadas.

Quatro pessoas já foram presas por envolvimento nos crimes, em duas ocasiões diferentes, durante investigações da delegacia especializada.

No total foram mobilizados na Operação Mercado Paralelo mais de 30 policiais da DERF, 1ª Delegacia e DHPP de Rondonópolis e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA) de Cuiabá.