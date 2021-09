DHPP prende dono de oficina acusado de tentativa de homicídio contra cliente

O autor de uma tentativa de homicídio foi preso nesta sexta-feira (17), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Rondonópolis–MT.

A DHPP cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito identificado sendo Valdeci Porto Rocha de 46 anos, a ação contou com o imprescindível apoio técnico do NI/ Delegacia Regional de Rondonópolis.

O caso aconteceu no dia 11/12/2019 no bairro Jardim Participação em Rondonópolis – MT, o suspeito efetuou dois tiros contra seu cliente em uma oficina após um desentendimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência n° 2019.370655, a guarnição foi acionada para atender a um registro de vítima baleada. Ao chegar no local, a equipe encontrou, um homem de 57 anos, que estava no estabelecimento do acusado com seu veículo e acabou sendo baleado após uma discussão.

Em depoimento o cliente de Valdeci contou a PM, que estava aguardando o conserto de seu carro, quando o irmão do acusado chegou e ambos iniciaram uma discussão. O irmão de Valdeci disse a ele que era para fechar a mecânica e ir com ele, imediatamente.