Distrito planejado atrai empreendedores para interior do Mato Grosso

O impacto do Mato Grosso na economia brasileira já não é novidade e cada vez mais o estado se torna parte fundamental no PIB brasileiro. São três anos consecutivos de aumento na participação, além da maior projeção de crescimento em relação a 2020 (4,97%), segundo levantamento da MB Associados, tradicional consultoria de análise macroeconômica. O número anima empresários e investidores de todo o país que buscam regiões para investir em novos negócios.

O distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga, é uma das regiões do Mato Grosso que mais tem atraído empreendedores pelo Brasil.

Localizado a 520 km da capital Cuiabá, o projeto de cidade planejada no coração mato-grossense dá largos passos rumo a novas possibilidades.

Investimento com retorno rápido

Atualmente, mais de duas mil pessoas vivem em Santiago, e muitas vieram de longe, como o empresário Jardel Santor. “Eu vim de Planalto, Rio Grande do Sul, há dois anos. Vim em um mês para conhecer e no mês seguinte já vim morar”, comenta. Dono de uma oficina mecânica, Jardel diz que suas expectativas foram superadas, tendo retorno do investimento mais rápido do que o planejado.

“Minha previsão era fazer tudo em 5 anos, mas em 2 anos eu já consegui uma boa parte do que almejo”, conta Jardel.

Com uma gama de oportunidades surgindo, diferentes perfis de pessoas buscam o vilarejo para empreender. Donos de uma farmácia, o casal Alan e Etiely espera que o projeto repita a história de outros locais da região.

“Santiago apresenta pra gente uma coisa que poucos lugares no Brasil ainda podem proporcionar, que é esse crescimento e a possibilidade de se desenvolver junto com o lugar como aconteceu em várias cidades do Mato Grosso há 20, 30 anos atrás”, comenta Alan.

Há dois anos no distrito, ambos ressaltam as condições cada vez melhores para quem chega e o potencial econômico de Santiago. “O lugar tem uma logística muito boa, muito favorável. Ele é farmacêutico, eu sou engenheira civil e hoje os dois estão atuando dentro da sua área. Nosso objetivo, que é crescer junto com o lugar, já está acontecendo”, diz Etiely. “A gente veio com o objetivo de ficar e se desenvolver. Daqui a um tempo vem os filhos, os netos, que possam dar continuidade nesse trabalho que iniciamos”,

completa Alan.

Empreendedorismo e oportunidades no ar

Em agosto de 2021, foi inaugurado o Centro Comercial, que conta com quatro salas, das quais três já estão em uso. Para Clécio Weber, diretor da Associação de Moradores, isso é sinal de prosperidade. “Observamos que cada vez mais empreendimentos e pessoas estão vindo para cá. Estamos crescendo dia após dia”. Mais de 20 empresas atuam nos mais diversos setores, fazendo a economia local girar e se manter na região. Açougues, mercados, pizzarias, restaurantes, são alguns dos negócios criados pelas pessoas que acreditaram no projeto de Santiago do Norte e decidiram investir nas oportunidades que o bairro oferece.

A localização privilegiada de Santiago do Norte é um dos fatores que mais chama novos moradores e empreendedores. Próximo às principais rotas para exportação, a BR-242 e a MT-130, e no centro da produção agrícola do país, a área de 7400 hectares está dividida em lotes planejados, com infraestrutura de energia, água, esgoto e asfalto, aguardando pessoas com visão empreendedora de todo o Brasil.