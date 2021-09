Durante aula, professora critica Bolsonaro e acaba suspensa por colégio

Uma professora de um colégio particular, em Cuiabá, acabou suspensa por três dias, após ministrar uma aula e fazer comentários que foram considerados de caráter “político partidário”.

O episódio ocorreu durante aula a estudantes do 3º ano. Na ocasião, ela fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em dado momento, a professora chegou a comparar apoiadores do presidente a torcedores e os classificou como “corruptos”.

A situação foi registrada pela mãe de um dos alunos que assistia a aula. As gravações acabaram sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp da própria escola e gerou revolta a vários pais.

Críticas ao presidente

Dentre os comentários feitos durante a aula, a professora citou que o presidente Bolsonaro se posiciona a favor da destruição da natureza e dos povos indígenas.

Mais adiante, ela também fez alusão a polêmica em torno do voto impresso auditável.

Segundo a educadora, por meio da urna eletrônica “não tem como roubar, ao contrário do que aconteceria se fosse no ‘papelzinho’”.

Aos alunos, a professora disse que o presidente defende a volta do voto impresso, uma vez que, dessa forma, facilitaria ele fazer “qualquer coisa que quiser”.

“O presidente tem a torcida dele. Mas se for avaliar e investigar, quem são os torcedores dele? Pessoas corruptas também e que fazem coisas fora da lei. Essas são as pessoas que ficam atraídas por ele por causa do pensamento dele, das coisas que ele fala e faz. Coisas essas que são sempre contra a prosperidade do País”, emendou a profissional.

“Comentários político partidários”

Após a polêmica, o colégio comunicou a suspensão da professora.

“Chegou ao nosso conhecimento que a professora do 3º ano fez comentários de caráter político-partidário. Esclarecemos que o Colégio Notre Dame de Lourdes não apoia tal conduta, e que a professora foi suspensa por três dias”, diz trecho de nota encaminhada à imprensa.

No documento, a instituição disse ainda que a professora está envergonhada e arrependida.

“Ela sabe que não é esse seu papel na escola e que ela infringiu um artigo do código de ética assinado pelo corpo docente”, concluiu o colégio.