Em entrevista, Pedro Luiz Silva diz que pretende trazer mais transparência à gestão da Santa Casa

A Santa Casa de Rondonópolis elege nesta segunda-feira (20) os novos integrantes do Conselho Diretor e Fiscal. Os eleitos terão mandatos de dois anos e responderão por todas as ações realizadas no hospital.

A eleição conta com duas chapas concorrentes, uma encabeçada pelo atual vice diretor-presidente, o médico Sinésio Gouveia de Alvarenga e a outra, pelo médico Pedro Luiz Silva. A votação terá início às 13 horas no Ideias Buffet, localizado na avenida dos Estudantes no Parque Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

Em entrevista ao AGORA MT, o médico ginecologista e obstetra, Pedro Luiz Silva, que encabeça a chapa ‘Renovação’, falou que uma das primeiras principais ações, caso seja eleito, será trazer mais transparência à gestão da Santa Casa.

O médico Sinésio Gouveia de Alvarenga também foi convidado pelo AGORA MT para uma entrevista, mas teve cancelar a entrevista devido à compromissos emergenciais.

Confira abaixo a entrevista com Pedro Luiz Silva: