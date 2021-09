Em menos de 24h após homicídio, DHPP fecha o cerco e captura suspeito

Victor Hugo da Silva Magalhães de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (22) por ser o principal suspeito do homicídio que aconteceu durante a madrugada em Rondonópolis-MT.

A Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) recebeu uma denúncia anônima informando onde o suspeito estava, os policiais então em investigação chegaram até onde estava Victor Hugo.

De acordo com informações de um investigador da DHPP, o suspeito relatou que o crime ocorreu por acerto de contas, referente a droga.

A vítima identificada sendo Renan de Souza Santos, 26 anos, foi levada pelo suspeito até local do crime, onde aguardava receber parte do dinheiro, houve um desentendimento e então foi realizado o homicídio com golpes de faca.

Victor Hugo informou em depoimento que não agiu sozinho e a DHPP segue em investigação para encontrar o comparsa do suspeito.

A vítima tinha passagens por tráfico de droga.

O CASO

Renan morreu após ser esfaqueado no início da madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis (MT). O crime aconteceu na rua Edgar Ferreira da Silva.

De acordo com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o jovem estava com cerca de sete perfurações de faca na região do abdômen.