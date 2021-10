Emoções marcaram cerimônia com ministro da Educação na UFR

A solenidade de inaugurações realizada na manhã desta quinta-feira (30) na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) foi marcada também por risos e lágrimas.

As risadas ficaram a cargo do ministro Milton Ribeiro, que manifestou preocupação em relação ao compromisso que teria na sequência com o prefeito José Carlos do Pátio. Pátio havia discursado um pouco antes e apresentou uma série de reivindicações ao ministro da Educação.

“Ele me chamou para uma conversa reservada, mas estou com medo. Se ele já falou tudo isso aqui, imagina o que vai dizer quando estivermos só nos dois”, disse Ribeiro arrancando gargalhadas do público.

O momento de introspecção ocorreu durante o pronunciamento do senador Wellington Fagundes, um dos ‘pais’ da UFR e responsável pela relatoria do Orçamento da União na área da Educação.

Wellington falava sobre a importância da Educação para o País e para a vida dos jovens. De repente ele começou a falar da própria história, a voz embargou e ele foi às lágrimas.

“Meu pai veio da Bahia para cá a pé. Era analfabeto e fez questão de deixar os 7 filhos formados”, disse ele, rememorando a trajetória do pioneiro João Baiano.

Momentos depois Wellington retomou o discurso. Pediu desculpas pela emoção e completou: “Todos nós temos essa responsabilidade. O que as crianças precisam é de oportunidade, e a Educação é essa oportunidade”.