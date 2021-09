Empresária apontada como ‘diretora de fato’ não integra chapas

A eleição para a escolha da nova direção da Santa Casa de Rondonópolis está pegando fogo. O surgimento de uma segunda chapa acabou com as pretensões de quem imaginava uma eleição tranquila e a confirmação, sem contestação, da continuidade da atual gestão.

Mas, tão inesperado como o surgimento da chapa oposicionista, é a ausência da empresária Tânia Balbinoti entre os concorrentes. A empresária tem feito campanha aberta nas redes sociais e chegou a dar entrevistas à imprensa defendendo a chapa da situação, mas preferiu não se inscrever para os cargos em disputa.

Quem acompanha a trajetória da Santa Casa afirma que nos últimos anos ela é de fato a diretora do hospital. Participa de reuniões, delibera e até ajuda a pagar salários de servidores do alto escalão.

A atuação ‘extraoficial’ poderia até ser considerada algo positivo, demonstrando o desapego por cargos. O problema é que a Santa Casa recebe muitos recursos públicos e, por isso mesmo, é importante que os gestores estejam formalmente vinculados – inclusive para responder legalmente pela instituição.

“Uma coisa é colaborar sem participar do dia-a-dia administrativo. Mas se a pessoa deseja participar das decisões e da rotina do hospital é fundamental que isso seja feito dentro da lei. Não dá para ficar só com o bônus da projeção pública, sem assumir o ônus decorrente desta atuação. Esta informalidade poderá até resultar em problemas futuros”, disse um ex-diretor da Santa Casa ouvido pela coluna.

A eleição dos conselhos diretor e fiscal da Santa Casa Rondonópolis será realizada nesta segunda-feira (20) e os eleitos terão mandatos de dois anos.